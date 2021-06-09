Исполнительница поделилась новой подборкой фото и видео с отдыха.

Известная британская певица Дуа Липа порадовала фанатов летними фото и видео с отдыха.

Новую подборку ярких кадров исполнительница опубликовала в своем Instagram.

«Еженедельный отчет», – подписала она свой пост.

На одном из фото певица позирует в бассейне. На ней яркий розовый купальник и голубая шляпа.

В комментариях подписчики массово признаются ей в любви.

«Не могу дождаться, чтобы дать тебе обнять», «Мы тебя любим», «Королева», «Красивая», – отреагировали поклонники.

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Автор: Катерина Шварц