Дуа Липа / фото instagram.com/dualipa
Известная британская певица Дуа Липа порадовала фанатов летними фото и видео с отдыха.
Новую подборку ярких кадров исполнительница опубликовала в своем Instagram.
«Еженедельный отчет», – подписала она свой пост.
На одном из фото певица позирует в бассейне. На ней яркий розовый купальник и голубая шляпа.
В комментариях подписчики массово признаются ей в любви.
«Не могу дождаться, чтобы дать тебе обнять», «Мы тебя любим», «Королева», «Красивая», – отреагировали поклонники.
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