"Секси": Надя Дорофеева поразила сеть пикантным фото из душа

Поклонники артистки засыпали ее массой комплиментов.

Известная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новый снимок, сделанный в домашней обстановке во время карантина.

Снимок она разместила в своем Instagram.

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На фото Дорофеева появилась без макияжа и с распущенными мокрыми волосами. Девушка отметила, что только что вышла из душа и поделилась с поклонниками соображениями касаемо карантина. Певица, в частности, отметила, что очень заскучала по общению с людьми.

Поклонники артистки активно отреагировали на ее размышления, а также обратили внимание на внешность Дорофеевой.

"Надяя, какие у тебя глаза", "Почему ты настолько красивая", "Твой взгляд, аааа, просто", "Невероятно красивая", "Королева", "Секси", "Красотка то какая", "Удивительная", - написали участники в комментариях.

Напомним, ранее Надя Дорофеева поделилась серией снимков, на которых она позирует с заплетенными маленькими косичками.