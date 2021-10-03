Певица опубликовала новое фото и призналась, что тяжело переносит любые эксперименты во внешности.

Известная украинская певица Надя Дорофеева показала в соцсети новый цвет своих волос, признавшись, что до сих пор не привыкла к нему.

Кадры она опубликовала в своем Instagram.

"Проснулась утром, зашла в ванную и испугалась. Ох, точно, я же вчера покрасилась!", - написала она.

Артистка призналась, что непросто переживает все изменения, касающиеся ее внешности.

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"Вообще любые эксперименты во внешности для меня стресс. Казалось бы, столько образов, съёмок и т.д. Но на деле каждый убранный миллиметрик кончиков волос дает мне ощущение КАРДИНАЛЬНЫХ изменений. Поэтому я месяцами хожу, обдумываю, листаю фото и примеряю мысленно образы", - рассказала Дорофеева.

В комментариях фанаты захвалили певицу комплиментами, к которым присоединился ее муж Владимир Дантес, также оставив восхищенные смайлики.

Кто такая Надя Дорофеева

Певица обрела популярность благодаря участию в группе "Время и Стекло" с Алексеем Завгородним. Дуэт просуществовал 10 лет, и в 2020 году они решили пойти каждый своей дорогой. Алексей более активно начал выступать с группой MOZGI, а Надя ушла в сольное плаванье.

Сольный проект певицы называется DOROFEEVA. Она уже успела выпустить альбом, который называется Dofamin. В 2021 Надежда Дорофеева вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала Новое время. Также она является супругой украинского певца Владимира Дантеса.

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Автор: Виолетта Орлова