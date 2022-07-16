В таком виде певица выступала на благотворительном матче в Бельгии.

Украинская певица Надя Дорофеева ездит по миру с благотворительными концертами, собирая деньги для Украины. Недавно она выступила на благотворительном матче в Бельгии. Снимки, сделанные после выступления, звезда опубликовала в своем Instagram-блоге.

Так, Надя позировала в молочных брюках и молочной блузе с открытыми плечами и откровенным декольте. Блуза с длинными рукавами украшена бантом на одном плече. Эта асимметрия прибавляет образу женственности.

"Вчера пела Гимн на благотворительном матче в Бельгии. Эмоции переполняли…", - написала Надя.

"Это было очень чувственно", "Меня впервые от такого исполнения гимна Украины колыхало как никогда, и одновременно слезы", "Невероятное и очень чувственное исполнение! Спасибо тебе", "Ты очень красивая и элегантная… Чистый класс!", - пишут поклонники.

Напомним, Надя Дорофеева показала сладкие поцелуи с Кацуриным.

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