Украинская певица Надя Дорофеева ездит по миру с благотворительными концертами, собирая деньги для Украины. Недавно она выступила на благотворительном матче в Бельгии. Снимки, сделанные после выступления, звезда опубликовала в своем Instagram-блоге.
Так, Надя позировала в молочных брюках и молочной блузе с открытыми плечами и откровенным декольте. Блуза с длинными рукавами украшена бантом на одном плече. Эта асимметрия прибавляет образу женственности.
"Вчера пела Гимн на благотворительном матче в Бельгии. Эмоции переполняли…", - написала Надя.
"Это было очень чувственно", "Меня впервые от такого исполнения гимна Украины колыхало как никогда, и одновременно слезы", "Невероятное и очень чувственное исполнение! Спасибо тебе", "Ты очень красивая и элегантная… Чистый класс!", - пишут поклонники.
Напомним, Надя Дорофеева показала сладкие поцелуи с Кацуриным.
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