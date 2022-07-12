Пара выглядит очень счастливой.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала фотографию со своим новым возлюбленным, ресторатором Михаилом Кацуриным.

На снимке видно, как Надя мило улыбается от приближающегося к ней Кацурина. Так, Миша поцеловал Надю, а та не смогла сдержать эмоций и с закрытыми глазами показала красивую улыбку.

Что думают по этому поводу ее поклонники - неизвестно. Дорофеева закрыла комментарии под постом.

Отметим, Надя и Миша встречаются относительно недавно. Познакомились они, когда оба еще состояли в законных браках. Именно их любовь и стала причиной развода Нади с Вовой Дантесом и Миши с Дашей Кацуриной.

Поклонники подозревают их в любом четырехугольнике. Ведь Дантес и Кацурина часто проводят время вместе, а сейчас и вовсе улетели в Израиль, где Вова выступил на благотворительном концерте.

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