Надя Дорофеева рассказала о ссорах с мужем: 'Нужно больше'

Она назвала причину их конфликтов.

Украинская певица Надя Дорофеева и ее супруг Михаил Кацурин не только партнеры по жизни, но и в музыке. Известно, что Михаил помогает артистке создавать хиты.

По словам Дорофеевой, это не искусственные песни. Они действительно отражают те или иные эмоции.

"У меня появился такой музыкальный партнер и мы чувствуем друг друга. Мы говорим о песнях, засыпая: "О было бы прикольно сделать так или так, или так". Это очень удобно. Именно потому, что мы создаем это вместе, это не искусственно созданные песни. Это очень важно", - рассказала Надя.

Некоторые песни, как рассказала исполнительница, были написаны в моменты, когда они с мужем были в ссоре.

"Говорят, артист должен быть голодный. У нас песни создаются, когда есть какая-то эмоция. Я ему говорю: "Так что, ссориться больше нужно, чтобы еще хитовее были песни", - пошутила Дорофеева.

Напомним, ранее Надя Дорофеева посвятила песню украинским матерям.

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