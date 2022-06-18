Певица намекнула на выход новой песни.

Украинская певица Надя Дорофеева показала несколько фото в летнем сарафанчике. Фанаты отметили, что у певицы идеальная фигура.

В описании к фото Надя заинтриговала слушателей, намекнув на выход новой песни.

"Предчувствую новую музыку", - написала экс-супруга Владимира Дантеса.

"С нетерпением ждем твой украиноязычный альбом", "Надя, знаю что у тебя аппетит всегда хороший, однако сейчас хочется приехать и сварить тебе борща. Береги себя, нервничай только с пользой", "Надя, тебе очень идут платья", "А мы очень ждем твои украиноязычные хиты", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, Дорофеева спела с 13-летней украинкой, которую ранило обломком ракеты.

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