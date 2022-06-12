Дуэт получился очень трогательным.

Украинская певица Надя Дорофеева выступила на благотворительном матче "Л’Успиталет – Динамо" в Испании.

Она исполнила свою новую песню "Думи", которую записала вместе с Артемом Пивоваровым. Но так как артист находится на Западной Украине и не может выехать за границу, Надя сама спела их совместную песню.

А вот аккомпанировала ей на гитаре 13-летняя София, которую ранило металлическим обломком ракеты.

"Сегодня у меня было особое выступление – выступление рядом с очень сильной девочкой, которой всего 13 лет и недавно во время обстрелов родного дома в Николаевской области была ранена металлическим обломком, который оставался в ее виске в течение нескольких недель", – написала Дорофеева в Instagram.

Также певица отметила, что София - это невероятный пример силы и желания жить мирную прекрасную жизнь, ежедневно развиваться, не теряя ни дня и ценя каждый миг.

Напомним, ранее Надя Дорофеева и Артем Пивоваров довели сеть до слез дуэтной песней "Думы".

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