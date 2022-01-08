Певица проводит отпуск в Мексике.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая сейчас отдыхает в Мексике со своим мужем Владимиром Дантесом, показала "отпускное" фото оттуда.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует на фоне пляжа и Карибского моря. Из одежды на ней видны лишь плавки.

"В этом отпуске я ещё не ставила будильник, ну и не планирую. Просыпаюсь сама , встречаю рассвет и медитирую. Ещё немного и стану просветлённой", - написала она.

В комментариях подписчики звезды оценили ее фигуру, оставив десятки восторженных комментариев.

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева показала развратную вечеринку в честь концерта Дантеса.