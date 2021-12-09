Певица умилила поклонников новым видео.

Украинская певица Надя Дорофеева показала в своем инста-блоге забавное видео, на котором пытается что-то объяснить своему заказчику, но так и не понятно, что звезда хотела сказать.

Читайте такжеЛеся Никитюк в мини-шортах и топе блеснула роскошной фигуройНадя сама запуталась, поэтому видеозапись была испорчена. В конце ролика Дорофеева сказала несколько нецензурных слов, но решила не вырезать их и показать своим поклонникам все, как есть.

"Как клиент объясняет заказчику задачу", - подписала ролик певица.

"Можно бесконечно наблюдать как горит огонь, течёт вода и немножко троит Дорофеева", "Я, пожалуй, концовку поставлю на будильник", "Господи, чувствую, буду пересматривать это ещё 1500009 раз", "Хочу нарезку видео, как Надя матерится", "Надя умеет поднять настроение", "Это я и мои попытки записать нормальное видеосообщение", "Смешно и непривычно от хорошей девочки слышать мат", "Это очень смешно", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Дорофеева показала развратную вечеринку в честь концерта Дантеса.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич