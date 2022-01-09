Певица похвасталась стройной фигурой.

Украинская певица Надя Дорофеева показала в своем инста-блоге новую фотографию с отдыха в Мексике.

Звезда позирует у бассейна в зеленом слитном купальнике, который идеально подчеркнул ее грудь. Стоит отметить, что Дорофеева много времени уделяет своему внешнему виду. В 31 год девушка обладает стройной подтянутой фигурой и стальным прессом.

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"Нежная", "Вау, красотка", "Какая шикарная", "Прекрасная", "Твоя фигура - огонь", "Какая же роскошная фигура", "Её талия - аномалия", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Надя Дорофеева снялась топлес на фоне моря и завела сеть откровенным фото.

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