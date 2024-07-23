Она вместе с Мишей Кацуриным устроили мальчику праздник.

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как поздравила с днем рождения сына мужа от отношений с Дашей Кацуриной.

Вчера, 22 июля, Иван праздновал свое 3-летие. Сначала он провел время с мамой, а сегодня именинника поздравлял его отец Миша Кацурин и Надя.

Поэтому звездные супруги решили привести именинника на локацию с бассейном и устроить праздничную атмосферу.

Видео дня

"Ванюше 3", - лаконично написала Дорофеева и показала фото с празднования у себя в Instagram.

Кроме купания мальчика ждал еще подарок - новый велосипед. Счастливый именинник сразу попробовал на нем покататься, а Кацурин страховал сына сзади, чтобы он не упал.

"Посмотрите на это лицо", - написала певица и добавила веселый смайлик.

Но позже Надя опубликовала еще фото, на котором видно, что Иван не остался без защитных снаряжений. В частности, Миша и Надя подарили ему также шлем с рожками, как у динозавра.

Напомним, ранее блогерша Даша Квиткова трогательно поздравила сына с 3-летием.

Вас также могут заинтересовать новости: