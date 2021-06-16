В сети восхищены фигурой звезды, она выглядит безупречно.

Известная украинская певица Надя Дорофеева, она же Dorofeeva, снялась в раздельном купальнике и восхитила сеть.

Читайте также"Тюнингованная" Пугачева шокировала сеть (фото)Фотографией артистка поделилась на своей странице в Instagram. В кадре она запечатлена во дворе своего дома в компании мужа Владимира Дантеса.

"Записывайте рецепт кайфового летнего дня: музыка, друзья, побольше вкусной еды и мартини", - написала Дорофеева.

В сети восхищены фигурой звезды, она выглядит безупречно: "Офигенная", "Надя, ты - богиня", "Роскошная фигура".

Сольная карьера Дорофеевой

19 ноября 2020 года экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отправилась в сольное плавание под псевдонимом Dorofeeva. Артистка представила свой дебютный клип на трек Gorit. Позже она выпустила трек "А tebe...".

В начале июня Дорофеева дала свой первый сольный концерт. Он состоялся в столице в КВЦ "Парковый".

11 июня поп-звезда презентовала новую песню "Почему" и клип на нее.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко