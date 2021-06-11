Слова и музыка песни - Надя Дорофеева и Алексей Потапенко (Потап).

Отправившаяся в сольное плавание певица Надя Дорофеева, она же Dorofeeva, в пятницу, 11 июня, презентовала новую песню "Почему" и клип на нее.

Новая видеоработа артистки опубликована на ее YouTube-канале. В клипе поп-звезда предстает в футуристическом образе.

Читайте такжеГруппа KAZKA выпустила новую песню "Красивая сердцем" - она стала саундтреком к сериалу (аудио)"Конец отношений ощущается как катастрофа, что мы и показали в этом клипе. Именно такой меня увидел режиссер Леонид Колосовский. Футуристичная героиня, выплескивающая свою боль и обиду в чувственной хореографии – и это не просто танцы, это олицетворение ее страданий. И та, кто срывает свою злость на авто, крича на него как на одушевленное существо", - рассказала Дорофеева.

"Добавим этому лету немного меланхоличных нот новым pop-dance синглом DOROFEEVA "Почему", - говорится в описании к клипу.

В новой видеоработе Надя предстала в нескольких дерзких образах: с розовыми волосами и в белом брючном костюме и в латексном прикиде.

Сольная карьера Дорофеевой

19 ноября 2020 года экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отправилась в сольное плавание под псевдонимом Dorofeeva. Артистка представила свой дебютный клип на трек Gorit. Позже она выпустила трек "А tebe...".

В начале июня Дорофеева дала свой первый сольный концерт. Он состоялся в столице в КВЦ "Парковый". На концерт знаменитости пришли множество ее фанов, коллег и родных. Среди звезд на мероприятии были замечены Монатик, Потап, Алексей Дурнев, Оля Полякова, Маша Ефросинина и другие.

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Автор: Ольга Робейко