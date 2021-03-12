Режиссер работы - Алексей Бондарь, оператор-постановщик - Макс Дорошенко.

Украинская певица Надя Дорофеева, выступающая под творческим псевдонимом DOROFEEVA, выпустила live-видео на трек "А tebe...".

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале звезды. Новая видеоработа вышла довольно необычной: создается эффект присутствия на концерты поп-артистки.

Читайте такжеДерзкая Надя Дорофеева выпустила новую песню (аудио)В кадре Надя предстала в дерзком образе: в коротком топе и брюках с высокой талией.

"Мне хотелось показать себя настоящую: минимум макияжа, минималистичный образ, никаких причесок — максимум эмоций. Счастлива, что могу быть собой, быть свободной, превращать свои воспоминания в истории и кайфовать от музыки. Эти песни дарят мне dofamin", - передает слова Дорофеевой ТСН.

Также певица анонсировала выход 19 марта дебютного мини-альбома под названием "Dofamin".

Сольная карьера Дорофеевой: что известно

Украинские артисты Надя Дорофеева и Леша "Позитив" Завгородний подтвердили, что их дуэт "Время и Стекло" прекращает существование.

19 ноября 2020 года экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отправилась в сольное плавание под псевдонимом DOROFEEVA. Артистка представила свой дебютный клип на трек Gorit. Позже она выпустила трек "А tebe...".

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Автор: Ольга Робейко