Также артистка в своих "историях" в Instagram рассказала, что ее новый клип "ворвался" в тренды YouTube.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева на своей странице в Instagram привела пару интересных фактов о своем новом клипе "Почему".

Читайте такжеГруппа KAZKA выпустила новую песню "Красивая сердцем" - она стала саундтреком к сериалу (аудио)По словам артистки, специально для одного кадра было куплено две машины. Сцену с аварией репетировали 2 часа, и была всего одна попытка ее снять.

"Представьте уровень напряжения всей съемочной команды - было бы немножко обидно, если б что-то пошло не так. В тот момент должно было совпасть идеально всё: каскадер должен был врезаться в мою машину в определенную секунду трека, а я при этом - вовремя выйти из авто, прожить эмоцию в кадре, не испугаться и стать так, чтоб меня не задело осколками", - отметила поп-звезда.

Новый клип Дорофеевой "Почему"

Отправившаяся в сольное плавание певица Надя Дорофеева, она же Dorofeeva, в пятницу, 11 июня, презентовала новую песню "Почему" и клип на нее.

В клипе поп-звезда предстает в футуристическом образе. "Конец отношений ощущается как катастрофа, что мы и показали в этом клипе. Именно такой меня увидел режиссер Леонид Колосовский. Футуристичная героиня, выплескивающая свою боль и обиду в чувственной хореографии – и это не просто танцы, это олицетворение ее страданий. И та, кто срывает свою злость на авто, крича на него как на одушевленное существо", - рассказала Дорофеева.

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Автор: Ольга Робейко