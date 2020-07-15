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Мокрая Надя Дорофеева показала, как развлекается с единорогом (видео)

06:14, 15 июля 2020
Звезды
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Надя Дорофеева развлекалась в бассейне с надувным единорогом / instagram.com/nadyadorofeeva

На видео, опубликованном на странице в Instagram Дорофеева в красном купальнике веселится в бассейне с надувным единорогом, и в какой-то момент соскальзывает с него.

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Не унывая, певица продолжила веселиться с бокалом в руке под песню Камелии Джорданы - Facile.

"Эй, лето, а можно обратно такую погодку?? Мы так не договаривались", - подписала Дорофеева видео.

"А можно,я буду вместо этого единорога? Спасибо"; "Какая красотка"; "Надюша вы как всегда прекрасная"; "Влажный пляжный движ"; "Такая классная, яркая, радостная"; "Шикарный смех", - писали поклонники Дорофеевой в комментариях к посту.

Как сообщал УНИАН, ранее Надя Дорофеева порадовала фанатов откровенными фото в прозрачном мини-платье. Также певица опубликовала обновленный график прощального тура "Финальные титры".

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Теги: #время и стекло#Надя Дорофеева