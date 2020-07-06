Надя Дорофеева в прозрачном мини-платье пообещала фанатам сюрприз (фото)
Украинская певица и солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов откровенными фото в прозрачном мини-платье и пообещала сюрприз.
На своей странице в Instagram Дорофеева засветила нижнее белье и стройную фигуру под черным прозрачным мини-платьем.
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Образ певицы дополняли прическа с эффектом мокрых волос и черные туфли в белую полоску. А на фоне висел черно-белый портрет "Позитива", с которым она поет в группе.
Дорофеева также поделилась ближайшими планами, в том числе по датам концертов группы "время и стекло" в рамках прощального тура "Финальные титры".
"Соскучились? Мы тоже. Коронавирус диктует свои правила на 20-й год, и наши планы на прощальную песню, прощальный тур и прощальный концерт немного изменились. Но мы обязательно увидимся. На следующей неделе сюрприз от "Время и Стекло". Как думаете, какой?", - написала Дорофеева.
Певица также опубликовала обновленный график прощального тура "Финальные титры". Как видно, по сравнению с предыдущим графиком, в списке городов добавилась Одесса.
Как сообщал УНИАН, ранее Надя Дорофеева в "школьной" юбочке показала фанатам стройные ноги.
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