Надя Дорофеева в прозрачном мини-платье пообещала фанатам сюрприз (фото)

Певица Надя Дорофеева засветила нижнее белье и стройную фигуру под черным прозрачным мини-платьем.

Украинская певица и солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов откровенными фото в прозрачном мини-платье и пообещала сюрприз.

На своей странице в Instagram Дорофеева засветила нижнее белье и стройную фигуру под черным прозрачным мини-платьем.

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Образ певицы дополняли прическа с эффектом мокрых волос и черные туфли в белую полоску. А на фоне висел черно-белый портрет "Позитива", с которым она поет в группе.

Дорофеева также поделилась ближайшими планами, в том числе по датам концертов группы "время и стекло" в рамках прощального тура "Финальные титры".

"Соскучились? Мы тоже. Коронавирус диктует свои правила на 20-й год, и наши планы на прощальную песню, прощальный тур и прощальный концерт немного изменились. Но мы обязательно увидимся. На следующей неделе сюрприз от "Время и Стекло". Как думаете, какой?", - написала Дорофеева.

Певица также опубликовала обновленный график прощального тура "Финальные титры". Как видно, по сравнению с предыдущим графиком, в списке городов добавилась Одесса.

Как сообщал УНИАН, ранее Надя Дорофеева в "школьной" юбочке показала фанатам стройные ноги.

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