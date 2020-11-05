Надя снялась в шикарном кожаном комплекте и с новой прической.

Украинская певица и звезда группы "Время и стекло" снялась в необычном дерзком образе и с новой прической.

Новый образ артистка примерила для съемок. Кадры с работы она выложила в свой Инстаграм.

Звезда является иконой стиля для многих поклонников и постоянно демонстрирует новые образы. 30-летняя Надя поражает фанатов молодостью и стройной фигурой. На этот раз певица показала снимки в кожаном костюме и с необычной стрижкой.

Певица снялась в красно-коричневом костюме из искусственной кожи и таком же пиджаке. Короткие шорты подчеркнули стройность и длину ног артистки. Украсила она свой образ небольшой черной сумочкой, кожаным ремнем и золотым ожерельем. На ногах у Нади были жокейские сапоги с грубой подошвой. Все вещи принадлежат украинскому бренду the Coat.

Особое внимание привлекает прическа Дорофеевой. Она сделала волнистую многослойную стрижку с челкой на бок и покрасила волосы в роскошный темно-каштановый цвет. Подписчики оценили новый образ звезды и засыпали её комплиментами.

Напомним, что продюсеры группы "Время и стекло" назвали причину распада дуэта.

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Автор: Екатерина Пулатова