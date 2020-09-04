Дорофеева в образе зайчика / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева показала свой смелый образ в новом проекте продюсера и композитора MONATIK – мюзикле «Ритм».
Читайте такжеНадя Дорофеева засветила обнаженную грудьСоответствующие фото она разместила в своем Instagram.
На фото певица позирует в черном боди и колготках-сеточках. Образ дополняет бабочка на шее, а сзади можно увидеть хвостик зайчика.
«А вы уже видели мюзикл «Ритм»? Знаю, как вы много трудились и хотели, чтобы он всем понравился! Ребята, так и получилось! Браво! Каждый номер – восторг!» – обратилась она к организаторам шоу.
Поклонники певицы оценили ее образ: «Тебе тааак идет», «Класссс», «Очень понравился мюзикл. Надя красавица», «Я думала, вы на обложке Playboy, было бы круто», «Ох это пожар», «Ваш номер был самый лучший».
Дорофеева в образе зайчика / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Дорофеева в образе зайчика / фото instagram.com/nadyadorofeeva
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