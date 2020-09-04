Дорофеева в образе зайчика / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Читайте такжеНадя Дорофеева засветила обнаженную грудьСоответствующие фото она разместила в своем Instagram.

На фото певица позирует в черном боди и колготках-сеточках. Образ дополняет бабочка на шее, а сзади можно увидеть хвостик зайчика.

«А вы уже видели мюзикл «Ритм»? Знаю, как вы много трудились и хотели, чтобы он всем понравился! Ребята, так и получилось! Браво! Каждый номер – восторг!» – обратилась она к организаторам шоу.

Поклонники певицы оценили ее образ: «Тебе тааак идет», «Класссс», «Очень понравился мюзикл. Надя красавица», «Я думала, вы на обложке Playboy, было бы круто», «Ох это пожар», «Ваш номер был самый лучший».

Дорофеева в образе зайчика / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Дорофеева в образе зайчика / фото instagram.com/nadyadorofeeva

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Автор: Катерина Шварц