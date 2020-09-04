На новых снимках певица позирует в черном боди и колготках-сеточках.

Украинская певица Надя Дорофеева показала свой смелый образ в новом проекте продюсера и композитора MONATIK – мюзикле «Ритм».

Читайте такжеНадя Дорофеева засветила обнаженную грудьСоответствующие фото она разместила в своем Instagram.

На фото певица позирует в черном боди и колготках-сеточках. Образ дополняет бабочка на шее, а сзади можно увидеть хвостик зайчика.

«А вы уже видели мюзикл «Ритм»? Знаю, как вы много трудились и хотели, чтобы он всем понравился! Ребята, так и получилось! Браво! Каждый номер – восторг!» – обратилась она к организаторам шоу.

Поклонники певицы оценили ее образ: «Тебе тааак идет», «Класссс», «Очень понравился мюзикл. Надя красавица», «Я думала, вы на обложке Playboy, было бы круто», «Ох это пожар», «Ваш номер был самый лучший».

Вас также могут заинтересовать другие новости о звездах

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц