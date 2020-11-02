Надя Дорофеева начнет сольную карьеру.

30 октября группа "Время и Стекло" дала свой последний концерт.

Об этом сообщает ТСН.

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Продюсеры группы Потап и Ирина Горовая рассказала, что теперь Надя Дорофеева начнет сольную карьеру, а Позитив - это очень сильный автор песен и продюсер.

"Мы спросили: "Может мы оставим франшизу "Время и Стекло" и восстановим ее с новыми участниками?". Почему-то фанаты... Я думал, они лучше воспримут. Они написали: "Мы не хотим, чтобы был кто-то другой"", - сказал Потап.

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Автор: УНИАН