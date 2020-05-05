"Около 80% легких было поражено": Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни

Бабкина рассказала о том, как она заболела и проходила лечение.

Советская и российская певица Надежда Бабкина, которая была госпитализирована с пневмонией, по видеосвязи дала первое интервью.

Читайте также"Рвется в бой": стали известны сроки выписки Надежды Бабкиной из больницыКак передает КП, Бабкина рассказала о том, как она заболела и проходила лечение. По ее словам накануне госпитализации она чувствовала «помутнение, хотелось спать, дышать было трудно, сжалось сердце».

«Не знала, что с иммунитетом беда. Надо сказать, что я регулярно хожу к врачам, проверяюсь, делаю себе капельницы, чтобы иммунку поддержать, чтобы работало сердце, легкие… И даже не подозревала, что такое со мной может быть. Я такая чистоплюйка», – отметила артистка.

Она добавила, что недомогание почувствовала на утро 27 марта.

«Чувствую, мне хреново. На всякий случай махнула таблеточку от гриппа. Стало плохо до тошноты. Собрала документы, ночную рубашку, халат, трусы, пальто… Вызываю «скорую помощь»… Меня подключили к кислородной подушке в машине», – рассказала Бабкина.

По ее словам, она не могла ходить в приемном покое: «Лежу на каталке, почему-то ноги отказали. Только что ходила, уже не хожу… В реанимационном отделении у меня была операция. Ничего не помню, меня ввели в искусственную кому. Так надо. Около 80% легких было поражено».

Ранее УНИАН писал, как Надежду Бабкину выписали из больницы.