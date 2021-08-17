Женю Гончаренко уже вывели из комы, но он все еще очень слаб.

Избитого танцора шоу-балета Нади Дорофеевой уже перевели в обычную палату. Состояние Евгения Гончаренко улучшилось, он даже начал говорить.

Об этом рассказал отчим танцора в комментарии Обозреватель.

По его словам, к Жене пускают только родственников. Парень очень слаб, но уже разговаривает и даже пытается вставать и сидеть.

"Предварительно, чего-то страшного нет. Конечно, двигательная функция у него нарушена, левая нога плохо работает и правый глаз болит и не открывается. Врачи пока осматривают Женю. В целом, все намного лучше, чем могло быть. Мы надеемся на его полное выздоровление", – отметил мужчина.

Читайте такжеЛевая часть тела обездвижена: раскрыты подробности состояния избитого УГОшником танцора ДорофеевойПри этом он сообщил, что Женя помнит о нападении все, кроме последних нескольких секунд.

"Женя помнит, что был с друзьями, и какой-то неизвестный прохожий по непонятной причине к нему пристал и ударил", – рассказал отчим танцора.

Избиение Евгения Гончаренко

1 августа во время конфликта 28-летний майор ударил кулаком по голове 22-летнего участника шоу-балета. Последний от удара упал на землю, его госпитализировали. Нападавший скрылся с места происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

Также СМИ раздобыли видео избиения Евгения Гончаренко.

3 августа подозреваемого работника УГО взяли под стражу. 4 августа стало известно, что военнослужащего уволили из рядов УГО из-за избиения Гончаренко.

16 августа Женя вышел из комы на 16 день после избиения.

Автор: Анастасия Горбачева