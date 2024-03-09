У нее есть сын Платон.

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками архивными фотографиями, на которых позирует беременной сыном Платоном. Эти снимки были сделаны еще в 2011 году.

В кадре Ксения позирует с большим уже животом. Заметно, что она находится на последних сроках беременности.

По словам актрисы, в тот период она постоянно ела шоколадные батончики, поэтому за 9 месяцев набрала более 30 килограм.

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"Но это все равно невероятный период моей жизни, потому что я под сердцем носила сына", - поделилась знаменитость.

Актриса добавила, что тогда переживала много боли, страхов и большую обиду.

"Если бы я знала, что будет потом и чего я смогу добиться, я бы радовалась каждому моменту своей беременности. Хотя трудности всегда открывают новые пути, возможности и понимание", - добавила Мишина.

Отметим, Ксения Мишина рассталась с отцом своего сына еще во время беременности. Только через много лет мужчина объявился в ее жизни и захотел общаться с ребенком, однко отношения у них не заладились. Как рассказывала Ксения, мужчине была интересна она, а не сын.

Напомним, ранее Ксению Мишину обокрали на круглую сумму.

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