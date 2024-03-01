Актриса попалась на удочку мошенников.

Актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками печальной новостью - она стала жертвой мошенников. Как рассказала знаменитость на своей странице в Instagram, к ней обратилась баер с просьбой о рекламе.

Ксения решила проверить товар на себе, поэтому предложила девушке бартер. Таким образом баер должна была выкупить из-за границы брендовые вещи и отправить их Ксении, а та, в свою очередь, сделать ей рекламу.

Однако сумма заказа оказалась больше, чем реклама в соцсетях Мишиной. Поэтому баер попросила 100% предоплаты в размере 15 тысяч гривень.

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Мишина рассказала, что скинула девушке эти деньги на банковскую карту, потому что ранее она сотрудничала со многими блогерами. Однако, как оказалось, это была мошенница.

Баер получила деньги и удалила свою страницу в Instagram. Ксения пыталась с ней связаться, но безрезультатно.

"Прошло две недели. Я ей вчера пишу... И все. В результате нет страницы, все заблокировано, удалено. До свидания, Ксения, 15 тыс грн твоих. Я делала скрины, чувствовала, что что-то не то. Но этой страницы уже не было, потом я заметила, что она ее переименовала. Мошенники", - добавила Ксения.

Напомним, ранее ведущего Александра Педана обокрали.

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