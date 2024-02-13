На мероприятии было много путинистов.

Американская певица Дженнифер Лопес недавно выступила на открытии роскошного отеля в Дубае. Певица появилась в серебристом комбинезоне в стиле диско на сцене и исполнила несколько своих песен.

И все бы было хорошо, если бы не оказалось, что среди гостей мероприятия были не только модель Наоми Кэмпбелл, актриса Ванесса Хадженс, теннисистка Эмма Радакану и музыкант Марк Ронсон, но и известные путинисты. В частности, на открытии заметили ведущего Андрея Малахова, актрису Равшану Куркову, ведущую Елену Летучую и других россиян, которые развлекались в тот вечер. Все они поддерживают политику Кремля и ни разу не осудили войну Россси против Украины.

Как сообщает издание Daily Mail, за это выступление Джей Ло получила 5 миллионов долларов (почти 190 миллионов гривень).

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Сама певица и руководство отеля пока не комментировали это событие.

Позиция Дженнифер Лопес относительно войны России против Украины

Интересно, что Дженнифер Лопес в начале войны России против Украины публиковала репост международной организации Global Citizen с информацией, как можно помочь украинцам.

"Мир наблюдает за душераздирающими новостями о вторжении России в Украину. Обработать нужно сразу много, но есть способы, которыми мы все можем поддержать Украину из любой точки мира. Пролистайте, чтобы узнать, как помочь и поднять свой голос за мир и справедливость, а затем перейдите по ссылке в нашей биографии, чтобы узнать больше", - писалось в посте.

Затем певица выступала в поддержку Украины в Италии, где все деньги за концерт шли на помощь украинским беженцам.

Напомним, недавно Джей Ло появилась в клипе в платье от украинского дизайнера Ивана Фролова и выпустила видеоработу с украинским режиссером Таней Муиньо. Однако также была информация, что на последней фотосессии для обложки альбома она позировала в наряде от российского дизайнера.

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