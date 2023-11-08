В гневе Джей Ло не сдерживается.

Зажигательная американская певица Дженнифер Лопес не из тех женщин, которые спокойно будут смотреть, как с ее мужем флиртуют другие.

Недавно посреди улицы Джей Ло устроила скандал. На выходных Лопес с мужем, актером Беном Аффлеком и детьми артистки ужинали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

После ужина семья отправилась к машине, где Аффлек галантно открыл дверь жене. Когда же актер закрыл дверь, мимо проезжала его фанатка, которая неосторожно бросила: "Бен, я тебя люблю".

Эта ситуация взбесила знаменитость. В гневе Джей Ло воскликнула смелой девушке: "Отвали, с*чка!"

Потом Лопес мило улыбнулась. Фанаты звездных супругов отреагировали на эту историю.

"Вау, сильная реакция!"

"Лопес в районе"

"Когда 17 лет ждала этого мужчину, еще не так отреагируешь"

"Все правильно, потому что незачем"

Что известно о Дженни и Бене

Пара Лопес и Аффлека - это история любви длиной в несколько десятков лет, которая привела их к алтарю в полночь в Лас-Вегасе. Пара знакома очень давно, но по странным поворотам судьбы Дженни сначала вышла замуж за другого. Брак продлился недолго. Тем не менее, харизматичная женщина вернулась к своему любимому Бену.

Добавим, что Дженнифер и Бен очень сблизились во время работы над криминальной драмой "Джильи".

Дженнифер была замужем за Крисом Джаддом в то время. Свободу знаменитость получила, заплатив компенсацию в размере 18 миллионов долларов. Расставшись, знаменитость практически не расставалась с Беном. Пара до сих пор влюблена и очень гармонична.

Напомним, что недавно Джей Ло показала свое имение за кругленькую сумму.

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