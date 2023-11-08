Зажигательная американская певица Дженнифер Лопес не из тех женщин, которые спокойно будут смотреть, как с ее мужем флиртуют другие.
Недавно посреди улицы Джей Ло устроила скандал. На выходных Лопес с мужем, актером Беном Аффлеком и детьми артистки ужинали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.
После ужина семья отправилась к машине, где Аффлек галантно открыл дверь жене. Когда же актер закрыл дверь, мимо проезжала его фанатка, которая неосторожно бросила: "Бен, я тебя люблю".
Эта ситуация взбесила знаменитость. В гневе Джей Ло воскликнула смелой девушке: "Отвали, с*чка!"
Потом Лопес мило улыбнулась. Фанаты звездных супругов отреагировали на эту историю.
- "Вау, сильная реакция!"
- "Лопес в районе"
- "Когда 17 лет ждала этого мужчину, еще не так отреагируешь"
- "Все правильно, потому что незачем"
Что известно о Дженни и Бене
Пара Лопес и Аффлека - это история любви длиной в несколько десятков лет, которая привела их к алтарю в полночь в Лас-Вегасе. Пара знакома очень давно, но по странным поворотам судьбы Дженни сначала вышла замуж за другого. Брак продлился недолго. Тем не менее, харизматичная женщина вернулась к своему любимому Бену.
Добавим, что Дженнифер и Бен очень сблизились во время работы над криминальной драмой "Джильи".
Дженнифер была замужем за Крисом Джаддом в то время. Свободу знаменитость получила, заплатив компенсацию в размере 18 миллионов долларов. Расставшись, знаменитость практически не расставалась с Беном. Пара до сих пор влюблена и очень гармонична.
Напомним, что недавно Джей Ло показала свое имение за кругленькую сумму.