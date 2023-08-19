Алексей Хильский защищал Украину с первых дней большой войны.

На Запорожском направлении в бою с оккупантами погиб известный украинский актер Алексей Хильский. Об этом сообщила его супруга Надежда.

Девушка написала на своей странице в Facebook, что Алексей погиб во время выполнения боевого задания.

"Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб. Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым хорошим! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался, он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин", - написала Надежда.

Видео дня

Известно, что Алексей дважды получал ранения, однако все равно возвращался на фронт. Он был в самых горячих точках - участвовал в наступлении в Херсоне, защищал Бахмут и Соледар.

Что известно об Алексее Хильском

Алексей Хильский родился в Днепродзержинске. Актерскую карьеру начал строить в 2013 году. Он снялся в таких картинах как "Крепостная", "Наседка", "Место под солнцем", "Непрекрасная леди", "На твоей стороне", "Нюхач" и других.

Ранее УНИАН сообщал, что известный режиссер Андрей Максименко получил ранение в голову на войне и умер.

Вас также могут заинтересовать новости: