Музыкант подтвердил, что выступал в России в 2013 году в Краснодаре. То есть до начала вооруженной агрессии РФ против Украины.

Участник группы Kalush Orchestra Тимофей Музычук в 2015 году публиковал на своей странице в соцсети фото с Красной площади в Москве.

На соответствующие фотографии обратили в одном из сообществ Евровидения в Украине в Telegram.

"Стало известно, что Тимофей Музычук (Kalush Orchestra) в 2015 году (год публикации фотографии) посещал Россию и сделал фото на Красной площади, которым поделился на своей личной ВК-странице", - говорилось в сообщении.

На такие упреки музыкант уже ответил в "историях" в Instagram-странице группы.

"В 2013 году я действительно был в России на концерте у Михаила Поплавского. Просто хлопал, не выступал. И в том же году выступал в Краснодаре. После 2013-го вообще в России не был", - рассказал участник Kalush Orchestra.

Ранее вокруг победительницы нацотбора на Евровидение 2022 Алины Паш разгорелся скандал. Она якобы незаконно посещала Крым в 2015 году. Представители певицы предоставили "Суспильному" справку, которая должна была бы подвердить законность ее посещения оккупированного полуострова. 15 февраля выяснилось, что пограничники не предоставляли такого документа, то есть он - фейковый. В то же время артистка сама направила запрос в ГПСУ о предоставлении этой справки.

В среду, 16 февраля, организаторы национального отбора на песенный конкурс должны поставить точку в этой скандальной истории и окончательно определиться, будет ли Alina Pash участвовать в Евровидении.

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