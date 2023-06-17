Представители артистов уже прокомментировали ситуацию.

Появились новые подробности скандала вокруг вечеринки с русскими в Греции, ведущим которой был Владимир Остапчук. Оказалось, что там выступали Верка Сердючка и группа Quest Pistols.

После того, как в сеть попало видео с их выступлениями, девушка Остапчука заявила в Stories, что все украинские артисты не знали о том, что на вечеринке будут россияне. Как сообщается в Telegram-канале "Культурная прачечная", представители Сердючки и Quest Pistols уже прокомментировали скандал. Также выяснилось, что на вечеринке выступала российская группа "Мумий Тролль".

"Это день рождения одесситки Юлии (муж Андрей, тоже одессит, активно помогает финансово Украине и ВСУ (разговаривает на украинском). Давно не живут в Украине. Возможно, у вас есть информация о ее прошлом браке, мы не в курсе.) Значительная часть гонорара за это выступление передается на нужды ВСУ. Нас заверили, что ни среди гостей, ни среди артистов не будет никого, кто поддерживает Путина и войну против Украины. Ведущий - украинец, были и другие украинские артисты. На мероприятии присутствовал Илья Лагутенко, который много лет живет в Лос-Анджелесе, который публично осудил войну, и ни разу не нарушал законы Украины поездками в Крым после 2014 года", - отметил менеджер Данилко Андрей Уренев.

В Quest Pistols также заявили, что перед тем, как согласиться выступать на вечеринке, они четко проговаривали условия. Музыканты говорили, что не будут петь на мероприятии, где будут россияне.

"К нам обратились промоутеры из иностранной компании с запросом, относительно выступления группы на частной вечеринке в честь дня рождения одесситки Юлии. На этапе переговоров мы в совершенстве проверили лайн-ап, где были только украинские артисты с четкой гражданской позицией. Также нам сообщили, что на вечеринке ни в коем случае не будут присутствовать гости из РФ, что является для нашей группы обязательным условием", - заявил менеджер Quest Pistols Юрий Федоров.

Также он отметил, что музыканты общались с гостями и выступали на украинском языке. Часть прибыли группа обещает перечислить на помощь людям, пострадавшим от российской агрессии.

Скандальная вечеринка с россиянами - с чего все началось

Вчера стало известно, что ведущий Владимир Остапчук "засветился" на вечеринке в Греции. Сообщалось, что среди гостей там были россияне.

Ведущий уже отреагировал на скандал и отметил, что уволил своего менеджера, который не выяснил все детали. По словам Остапчука, он не стал бы соглашаться на предложение провести вечеринку, если бы знал, кто там будет.

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