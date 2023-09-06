Рэпер с теплом вспомнил о брате и назвал дату его смерти.

Известный украинский рэпер OTOY (Вячеслав Дрофа) рассказал о гибели своего брата-военного, который был одним из защитников Мариуполя и "Азовстали". Сначала семья артиста верила, что мужчина выжил, его считали пропавшим без вести. Затем стало известно, что военный погиб во время того, как пытался выйти из Мариуполя.

OTOY вспоминает о брате, который не является ему кровным родственником, с теплом. Рэпер рассказал, что военный стал для него прототипом настоящего отца. Он восхищался добротой брата.

"Дмитрий - это лучший отец, это самый верный друг, самый умный старший брат для всех своих братьев. Мы с ним не родные братья, у него есть родной брат. И его забота о самых близких, забота о родном брате, забота о людях, которые даже не являются ему первым коленом в семье, бескорыстна вообще", - рассказал OTOY в интервью "Ґрунту".

Рэпер также рассказал, что его брат ушел на войну еще в 2014 году. Он защищал Донбасс, а затем сделал небольшой перерыв. Начало полномасштабной войны военный застал в рядах "Азова".

"Он воевал со времен Широкино, потому что родом оттуда, из тех краев, вся его семья оттуда. Его родители находились в оккупации, уже когда произошла блокада Мариуполя. Он ушел из войска на какой-то период, насколько я помню, в 2017-м году или в 2016-м, потом вернулся. И полномасштабное вторжение застало его в рядах бригады "Азов", где он был, собственно, изначально. Погиб во время прорыва на "Азовсталь", 15 апреля 2022 года", - добавил рэпер.

Отец военного оказался в оккупации, однако сумел выбраться на безопасную территорию. По словам рэпера, этот мужчина показал на собственном примере, что смелость способна победить.

"Его отец - это человек, который находясь в оккупации, продолжал разговаривать на украинском языке принципиально. Даже с бойцами, которые приходили к нему и говорили: "это что, форма бойца "Азова"?". Он говорил: "А ты что, слепой? Не видишь?". И достиг настолько какого-то авторитета, что его эта украинская уверенность в том, что это украинская земля, породила у этих животных страх перед ним", - вспомнил OTOY.

Кто такой рэпер OTOY

Артисту 24 года, он родился во Львове. Рэпер выпускал песни с Калушем, Alyona Alyona и Алиной Паш. До этого он выступал под псевдонимом Drofa, но громкое начало карьеры и коллаборации со звездами он начал уже как OTOY.

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