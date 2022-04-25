Телеведущий пообщался с военными.

Телеведущий Дмитрий Комаров на Пасху поехал в обстреливаемый российскими оккупантами Харьков. Журналист восхитился непобедимыми украинскими военными. Своими впечатлениями ведущий программы "Мир наизнанку" поделился в Facebook.

"Этот день я провел в Харькове. Городе, который каждый день страдает и находится под беспрерывными обстрелами. Городе, где сегодня нет безопасного места. Но при этом в городе, где непобедимые люди. Люди, которыми гордишься. Как и всей нашей нацией, уже ставшей примером для всего мира. В этом я убеждаюсь каждый день, перемещаясь по линии фронта. И сегодня убедился в очередной. В храмах Салтовки, самого пострадавшего жилого массива в городе, где большинство домов взорваны. Энергетика людей, два месяца живущих в подвалах, невероятная - они излучают добро и позитив. Священник, несмотря на минометные обстрелы, берет ящик пасок и идёт по подвалам - лично поздравлять людей в укрытиях". - написал Дмитрий Комаров.

Он напомнил, что благодаря украинским военным, которые храбро несут свою службу на позициях, у украинцев есть возможность отмечать Пасху.

"Благодаря этим людям сегодня по всей стране мы можем отмечать Пасху. А те города, куда не пришла война, живут полноценно, люди могут гулять с детьми по улицам. Благодаря героям, которые мало спят, находятся в полях, страна живет", - написал Дмитрий Комаров.

"Добро обязательно победит зло. Правда победит ложь. А тот, кто идет против заповедей, обречен на поражение", - резюмировал телеведущий.

Напомним, в том же обстреливаемом орками Харькове на Пасху был и Святослав Вакарчук. Он вместе с писателем Сергеем Жаданом записал видеообращение.

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