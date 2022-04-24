Пока одни встречают Пасху в кругу семьи, другие защищают свою страну на позициях в горячих точках.

Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который вступил в ряды территориальной обороны практически сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину, сейчас отправился на Харьковщину. Там он и писатель Сергей Жадан записали видеообращение, в котором поздравили поклонников с праздником.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.

"Друзья, Харьков держится, Харьков – украинский и мы чувствуем поддержку всей Украины, всего мира и это очень важно. Харьков сегодня город-крепость и это украинская крепость", - сказал на видео Сергей Жадан.

Напомним, Тарас Тополя показал, как встречает Пасху на фронте. Лидер группы "Антитела" также защищает свою страну на позициях в Харькове.

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