Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который вступил в ряды территориальной обороны практически сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину, сейчас отправился на Харьковщину. Там он и писатель Сергей Жадан записали видеообращение, в котором поздравили поклонников с праздником.
Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.
"Друзья, Харьков держится, Харьков – украинский и мы чувствуем поддержку всей Украины, всего мира и это очень важно. Харьков сегодня город-крепость и это украинская крепость", - сказал на видео Сергей Жадан.
Напомним, Тарас Тополя показал, как встречает Пасху на фронте. Лидер группы "Антитела" также защищает свою страну на позициях в Харькове.