Музыкальный обозреватель Иван Рассел пожаловался, что охрана не пустила его за кулисы и применила силу.

19 августа в Киеве на стации метро "Майдан Незалежности" состоялся концерт Нади Дорофеевой. Впервые за долгое время она дала выступление в Украине, так как после полномасштабного вторжения принимала активное участие в благотворительных концертах по Европе, где собирала деньги для соотечественников и военных.

Как сообщил у себя в Instagram-блоге музыкальный обозреватель Иван Рассел, охрана Нади Дорофеевой не пустила его за кулисы и даже ударила. Он записал видео, где показал попытку пройти к знаменитости. Также Рассел добавил, что его возмутило такое поведение охраны на благотворительном концерте. Иван покинул мероприятие, когда Дорофеева исполняла вторую песню.

"Применять физическую силу он точно не имел права. Если у него распоряжение о том, чтобы не снимали за кулисами, то есть язык слов, а не кулаков", "Робота охраны - это как раз таки охранять человека, какие ещё вопросы?", "Это благотворительный концерт, а не концерт для того, что бы поснимать эксклюзив. Так что не лезьте туда, куда не надо. Конечно, охрана будет отталкивать вас, потому что это их работа", "Это благотворительный концерт для медиков, волонтеров и военных. То есть вас там не должно быть вообще. Во-вторых, когда человек идет за кулисы и тычет камерой в лицо, этими действиями он уже нарушает личное пространство артиста. Охрана выполнила свои обязанности, они же не знают, с какой целью вы прошли за кулисы", - пишут комментаторы под видео Вани Рассела.

Напомним, новый бойфренд Дорофеевой пришел на ее концерт в метро. На благотворительном мероприятии исполняла звезда как старые русскоязычные хиты, так и новый репертуар - песни, которые войдут в ее украиноязычный альбом. Также на сцену вышел Positiff, с которым они спели известный трек группы "Время и стекло".

Также УНИАН писал, что Пономарев, Dzidzio, "Антитіла" и Горбунов выпустили мощный патриотический трек.

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