19 августа на YouTube-канале Александра Пономарева появился клип на песню "На землі, в повітрі і на морі". В нем снялись Тарас Тополя и группа "Антитіла", музыкант DZIDZIO и телеведущий Юрий Горбунов. Помимо самих артистов, в клипе показаны кадры разрушений в мирных городах украины, а также работа волонтеров и украинских защитников.
"Большая благодарность нашим воинам ВСУ за преданность народу Украины!", - прокомментировал данную музыкальную работу Михаил Хома, больше известный как DZIDZIO.
В описании к клипу на YouTube сказано, что музыка была создана при участии Оркестра и Хора Заслуженного Академического Ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка.
Данная патриотическая песня еще раз напомнила оккупантам - не стоит ждать пощады или добра на украинской земле, ведь "Україна знищить ворогів".
Напомним, Jerry Heil и Леся Никитюк в совместном треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма".