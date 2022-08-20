В композиции поется о непобедимости украинского народа.

19 августа на YouTube-канале Александра Пономарева появился клип на песню "На землі, в повітрі і на морі". В нем снялись Тарас Тополя и группа "Антитіла", музыкант DZIDZIO и телеведущий Юрий Горбунов. Помимо самих артистов, в клипе показаны кадры разрушений в мирных городах украины, а также работа волонтеров и украинских защитников.

"Большая благодарность нашим воинам ВСУ за преданность народу Украины!", - прокомментировал данную музыкальную работу Михаил Хома, больше известный как DZIDZIO.

В описании к клипу на YouTube сказано, что музыка была создана при участии Оркестра и Хора Заслуженного Академического Ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка.

Данная патриотическая песня еще раз напомнила оккупантам - не стоит ждать пощады или добра на украинской земле, ведь "Україна знищить ворогів".

Напомним, Jerry Heil и Леся Никитюк в совместном треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма".

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