Дуа Липа / фото instagram.com/dualipa
Известная британская певица Дуа Липа не перестает удивлять своих поклонников новыми образами.
Очередным «горячим» снимком исполнительница поделилась в Instagram.
На фото она позирует в образе сексуальной роковой красотки на коленях с растрепанной прической и во всем черном.
На ней ботинки на высокой платформе и порванные колготки в сеточку.
Читайте также"Как стриптизерша": Дуа Липа в чулках и мини-платье разозлила сеть (фото)Фанаты оценили снимок комплиментами в комментариях: «Вау», «Королева», «Сексуально», «В стиле панк», «Как всегда огонь».
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