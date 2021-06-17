Поклонники забросали исполнительницу комплиментами.

Известная британская певица Дуа Липа не перестает удивлять своих поклонников новыми образами.

Очередным «горячим» снимком исполнительница поделилась в Instagram.

На фото она позирует в образе сексуальной роковой красотки на коленях с растрепанной прической и во всем черном.

На ней ботинки на высокой платформе и порванные колготки в сеточку.

Читайте также"Как стриптизерша": Дуа Липа в чулках и мини-платье разозлила сеть (фото)Фанаты оценили снимок комплиментами в комментариях: «Вау», «Королева», «Сексуально», «В стиле панк», «Как всегда огонь».

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Автор: Катерина Шварц