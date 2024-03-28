По словам Беспалова, Астафьева находится в официальном браке, хоть и скрывает это.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов "слил" инсайдерскую информацию о модели, певице и волонтере Даше Астафьевой. Он со ссылкой на свои источники заявил, что артистка за время полномасштабной войны вышла замуж за молодого богача.

Однако, как рассказал источник Беспалова, Астафьева скрывает свою личную жизнь из-за прошлого опыта.

"После сложных отношений прошлых лет Астафьева скрывает все, что связано с личным. Можно понять… Ей во многих вопросах повезло, кроме мужчин. Однако сейчас Даша счастлива в официальном браке с молодым парнем, который на 10+ лет младше ее. Он обожает свою жену и очень заботится. Они как лед и пламя, но гармонично дополняют друг друга", – поделился инсайдер.

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Беспалов добавил, что, по слухам, молодой муж Астафьевой из достаточно богатой семьи, поэтому они живут в достатке.

Личная жизнь Даши Астафьевой

О личной жизни артистки мало что известно, кроме одного громкого романа. Так, в 2016 году стало известно об отношениях Астафьевой с бизнесменом Артёмом Кимом. Через год пара объявила о помолвке. В 2021 году в программе Алексея Дурнева "ТикТок минутка" Астафьева сообщила о расставании с возлюбленным.

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