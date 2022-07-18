Карим Гуламов до войны был телеведущим на канале М1.

Украинский телеведущий Карим Гуламов, который до войны работал на музыкальном телеканале М1, погиб в боях против российской армии.

Друзья и сослуживцы выражают соболезнования на его странице в Facebook. Они говорят, что Карим был очень сильным, добрым и справедливым.

"Тебя будут помнить как человека с большим сердцем и широкой душой, как рыцаря и спасавшего Украину супермена, как настоящего друга, который никогда не оставит в беде. Благодарю тебя за то, что твоя душа выбрала эту планету, страну и времена, в которых ты был и всегда будешь храбрым героем", - пишут на его странице в соцсети.

Известно, что Карим Гуламов родился в Обухове, но последнее время жил в Ирпене. С первых дней полномасштабной войны он вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать нашу страну от российских оккупантов.

26 июля он мог бы праздновать свой день рождения. Гуламову должно было исполниться 35 лет, но из-за войны его жизнь оборвалась.

Напомним, ранее в Москве расстреляли популярного рэпера из Севастополя OFFMI.

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