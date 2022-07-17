Исполнителя экстренно госпитализировали в больницу.

Популярный российский рэпер родом из Севастополя OFFMI дал концерт в Москве, после которого попал в страшный инцидент.

После выступления он вышел на улицу вместе со своими коллегами и поклонниками, чтобы сделать несколько фотографий. Неожиданно выехал байк, водитель которого выстрелил буквально в упор в Никиту Святковского (настоящее имя рэпера, - УНИАН). На место происшествия оперативно вызвали "скорую помощь". Его госпитализировали в больницу с пулевыми ранениями.

По предварительным данным, злоумышленник выстрелил в рэпера из сигнального пистолета. В каком сейчас состоянии находится музыкант - неизвестно.

Стоит отметить, что причина нападения, как и личность злоумышленника пока неизвестны. В сети предполагают, что это могла быть инсценировка попытки убийства, мол, для пиара Святковского.

Кто такой рэпер OFFMI

Никита Святковский уже много лет выступает под творческим псевдонимом OFFMi. Известно, что он родился в Крыму, в Севастополе.

Начинал в группе Bound, с 2016 года выступает сольно. Выпустил три студийных альбома, четыре мини-альбома и множество синглов.

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