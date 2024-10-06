Пока продолжается расследование инцидента.

На недавний конфликт украинского известного блогера Николаса Карма с группой мужчин с оружием отреагировали в ТЦК и в Нацполиции.

Ранее ведущий проекта "Скільки коштує ваш look?" рассказывал, что вчера, 5 октября, в Полтаве во время съемок к нему подошла группа неизвестных. Мужчины начали провоцировать его на ссору и задавать вопросы об "отношении к ВСУ". Карма ответил, что сейчас все должны быть или в армии, или для нее. Но, по словам блогера, ему начали угрожать пистолетом.

Позже на конфликт отреагировал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. Он отметил в комментарии для Суспільного, что 5 октября главный подозреваемый Александр Логвиненко проводил время с семьей в городе и не инициировал никакой ссоры.

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"Он заметил мужчину, который подходил к женщинам и задавал им различные провокационные вопросы. В свою очередь, он также решил подойти и задать два простых вопроса: отношение к ВСУ и к военной службе. При этом он сообщил, что является офицером ВСУ. Затем он отошел. Никакого конфликта со стороны офицера не было. Но блогер подбежал к нему со спины, схватил за плечо и начал конфликтовать откровенно, применяя при этом меры физического воздействия".

Также, по его словам, пистолет не был боевым и не нес никому угрозы.

К слову, в Нацполиции тоже отреагировали на эту ситуацию и отметили, что по факту конфликта открыто уголовное дело. Пистолет был изъят и отправлен на экспертизу.

Расследование продолжается, подозреваемому предъявлены обвинения по статье 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Если его вину докажут, то предусматривается наказание в виде от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что в мае этого года хулиганы напали на блогера Карму в центре Львова.

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