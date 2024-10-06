Нападение произошло в Полтаве.

Известный украинский блогер Николас Карма, который спрашивает у людей, сколько стоит их одежда, сообщил о нападении. У звезды сети произошел конфликт с группой мужчин, которые были вооружены, в Полтаве, 5 октября.

В своем Instagram инфлюенсер поделился подробностями инцидента. По его словам, во время съемки нового видео "Сколько стоит ваш лук?" группа неизвестных начала провоцировать его на ссору. После завершения съемок мужчины подошли к блогеру и начали задавать ему вопросы об "отношении к ВСУ".

При этом один из мужчин заявил, что он действующий офицер ВСУ. На его вопрос Николас ответил, что сейчас каждый гражданин должен быть в армии или всячески помогать украинским защитникам.

"Я в Полтаве и впечатления от города очень положительные, но давайте перейдем к ситуации, которая случилась только что (5 октября - УНИАН). Слышу на фоне собралась компания здоровых мужчин, которые выкрикивают "Карма" и дальше матерные слова. После завершения моего интервью они ко мне подходят и говорят, что хотят спросить несколько слов. Я конечно отказываюсь, потому что услышал все, что они обо мне говорили до. Вопрос их звучит так: "Каково ваше отношение к ВСУ?". Я молчу, а они меня дальше снимают. Я сказал свою позицию, что каждый должен быть в армии или для армии. Им этого было мало", - рассказал Николас.

После этого блогер подошел к мужчинам, чтобы выяснить ситуацию, но увидев камеру Кармы, один из них начал угрожать ему пистолетом:

Для того, чтобы были определенные какие-то доказательства, я решил подойти к ним, с ними поговорить на свою камеру. Я попросил, чтобы он посмотрел на мою камеру, показал свое лицо. Его друг подбежал ко мне сзади и приставил мне пистолет к шее.

Более того, оказалось, что неизвестный приставил пистолет не только к нему, но и к одному из очевидцев конфликта. Мужчина сообщил об этом Николасу в Instagram. Он не имел никакого отношения к ссоре блогера с неизвестными. Нападение, к счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, это уже не первое нападение на Николаса Карму. В мае этого года хулиганы напали на блогера в центре Львова. После инцидента звезда сети попал в больницу.

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