Денис Путинцев заявил, что Украина уже победила в войне на ментальном уровне.

Украинский продюсер Денис Путинцев в эксклюзивном интервью УНИАН заявил, что Украина уже победила в войне, которую на нашей территории развязала Россия.

"Мы уже победили. На ментальном уровне. И это зафиксировал весь мир. Благодаря Украине, нынешний мир изменится к лучшему. А фактической победы мы достигнем благодаря своему юмору и хозяйственности. Уверен, что, помимо идущего на*** российского корабля, символом нашей победы станет трактор, буксирующий русский танк на нужды посевной", - сказал Путинцев.

Также он добавил, что Украина обязательно вернет Крым, который ранее оккупировала Россия.

"Согласно международному праву, Крым и сейчас Украина. Как и Донбасс. Все остальное - кэгэбистские манипуляции гнилой русни. После распада СССР, империя зла реинкарнировалась на территории РФ. Это творение кремлевского Франкенштейна уже разлагается у нас на глазах. Уверен, пришло время разобраться с Чечней, Абхазией, Приднестровьем. Уверен, естественные процессы разложения России станут стимулом природной сепарации для порабощенных народов. И мы уже в этом году будем снова отдыхать в нашем Крыму", - добавил Путинцев.

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