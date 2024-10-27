Звезда выступила с речью перед большой аудиторией.

Известная американская певица Бейонсе публично поддержала кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США. Ее речью поделился журнал Vogue.

Звезда выступила на стадионе Shell Energy в Хьюстоне и подчеркнула, что совсем скоро произойдут большие изменения, которые войдут в историю.

"Мы так счастливы стоять здесь, на этой сцене, как гордые женщины из Техаса, поддерживая и празднуя единственного и неповторимого вице-президента Камалу Харрис. Женщину, которая продвигает то, что сейчас действительно нужно этой стране - единство. Невозможно не почувствовать энергию в этом пространстве, позитив, человечность. Мы стоим на пороге невероятных изменений, на пороге истории", - заявила Бейонсе.

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Певица сделала акцент на теме феминизма, которая является одним из направлений политической кампании Харрис. И добавила, что свою речь она говорит как мать, которая хочет лучшего будущего для своих потомков.

"Я здесь как мать, которая заботится о мире, в котором живут мои дети и все наши дети. Представьте наших бабушек. Представьте, что они чувствуют сейчас. Те, кто дожил до этого исторического дня, даже те, кого физически уже нет с нами. Представьте себе все их жертвы. Жертвы, принесенные ради того, чтобы мы могли видеть силу женщины, которую видим в ее власти. Вы нужны всем мужчинам и женщинам здесь и по всей стране, мы нуждаемся в вас. Ваш голос имеет силу и значение. Ваш голос - один из самых ценных инструментов, и вы нам нужны. Пришло время спеть новую песню. Готовы ли вы присоединить свой голос к новой американской песне? Потому что я готова".

К слову, президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Соперником Камалы является республиканец Дональд Трамп.

Кстати, кандидатуру Камалы Харрис уже публично поддержала певицы Тейлор Свифт и Билли Айлиш, актеры Леонардо Ди Каприо и Сара Джессика Паркер.

Напомним, ранее Барак Обама неожиданно зачитал рэп Эминема в поддержку Камалы Харрис на выборах.

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