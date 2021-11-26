Артист рассказал, что внутренне чувствовал неизбежный разрыв отношений.

Украинский хореограф Дмитрий Коляденко сделал новое откровенное признание об отношениях с певицей Ириной Билык. По его словам, он чувствовал, что им не суждено быть вместе.

Об этом он рассказал в программе "Зірковій шлях", запись которой опубликована на YouTube.

В эфире показали старые интервью Коляденко, на одном из которых он как раз рассказывал о Билык:

"Я уже был женат, и она была жената. Мы уже были в ЗАГСе. И она, и я. У меня такое в голове, конечно, в последнее время, что мы, наверное, не пойдем в ЗАГС. У меня такая чуйка".

Читайте также"Желание пошалить": 51-летняя Ирина Билык в эксцентричном образе раззадорила сетьКак оказалось, эта "чуйка" его не подвела.

"Я делал Ире предложения, но я внутренне чувствовал, что у нас не будет свадьбы. Да, мы старались делать ребеночка, да, мы хотели… Но я внутренне знал, что мы не будем вместе. Вот у меня была чуйка такая. Я ей просто делал предложения в шутку. Я знал, что Ира будет брать кольца, но замуж она за меня никогда не выйдет", – отметил он в эфире программы.

Ранее Дмитрий Коляденко рассказывал, что делал Ирине Билык предложение всего шесть раз. Пара была вместе с 2003 по 2006 год.

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Автор: Катерина Шварц