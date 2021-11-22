Хореограф признался, что долго не мог оправиться после разрыва с певицей.

Украинский хореограф Дмитрий Коляденко раскрыл некоторые подробности своих отношений с известной певицей Ириной Билык.

О скандалах и депрессии после разрыва он рассказал в программе ЖВЛ, запись которой опубликована в YouTube.

Пара познакомилась в 2001 году, когда певица еще состояла в браке.

"Я пригласил ее в ресторан. Я заказал все: шашлыки, хачапури, вино красное, вино белое. Считают счет – мне не хватает денег", – вспомнил хореограф.

Читайте также"Даже смешно": Оля Полякова в платье с высоким разрезом попала в конфуз (видео)В тот вечер он оставил в ресторане свой перстень, но забрать его так и не смог. Утром оказалось, что заведение сгорело.

По словам Коляденко, он делал предложение Билык шесть раз, но она "кольца брала, а замуж не выходила". В отместку за все он часто устраивал ей сцены ревности.

"Я резал ее картины, я выбросил диван с 13-го этажа. Я заклеил ее косметику…. Я шел босиком по Киеву. Я жил под мостом с бомжами. Мне хотелось, чтобы она меня искала, чтобы она переживала", – поделился хореограф.

После очередного такого скандала Билык выгнала его из дома, а он на эмоциях продал ее интимные фото журналу.

Несколько лет после разрыва Коляденко посещал психотерапевта, чтобы излечиться. В итоге из депрессии его вывели карты Таро.

Напомним, ранее украинский хореограф Дмитрий Коляденко рассказал, что перед первым сексом с певицей Ириной Билык он сдал все анализы, чтобы исключить какие-либо венерические заболевания.

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Автор: Катерина Шварц