Оказывается, что перед первым сексом Коляденко пришлось сдать все анализы.

Украинский хореограф Дмитрий Коляденко рассказал, что перед первым сексом с певицей Ириной Билык он сдал все анализы, чтобы исключить какие-либо венерические заболевания.

Такими подробностями он поделился с каналом "Украина".

По словам хореографа, влюбленные ждали несколько недель результаты анализов. Так как они не хотели подвергать друг друга опасности.

"Представляете, насколько все серьезно! Мы терпели и ничего страшного. И ради любви я готов на все. Я просто не люблю презервативы, потому берегу себя и партнершу. Я люблю, чтобы было с любовью и без всякой химии. Но для этого нужно сдавать анализы и ждать результаты", - сказал Коляденко.

Отметим, Билык и Коляденко были вместе три года, но так и не оформили официально свои отношения.

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Автор: Диана Могилевич