Украинская актриса Наталья Сумская, которая известна по фильмам "Конотопская ведьма", "Горы дымят", "Карпатское золото" и многими другими киноработами, высказалась об ужасе войны в Украине.
Женщина говорит, что никогда бы не могла подумать, что наша страна будет переживать такие страшные события. Раньше рассказы о войне она лишь слышала от мамы, которая пережила Вторую мировую войну.
"Моя мама Анна Опанасенко-Сумская ушла от нас через несколько дней от начала полномасштабного наступления. Она иногда вспоминала отдельные эпизоды предыдущей войны: наши родные тогда пережили оккупацию", - рассказала Наталья в интервью изданию "Обозреватель".
Также актриса говорит, что сейчас полномасштабное вторжение пережить гораздо сложнее.
"Мне кажется, сегодняшняя война страшнее тем, что врагом, безжалостным варваром, оказался ближайший сосед, притаившийся на несколько десятилетий, а теперь запустивший своих наемников на нашу землю. И еще жестоко, неожиданно, невыносимо то, что мы сейчас переживаем до тысячи ракетных атак, уничтожение целых городов", - добавила Наталья.
Сказала актриса и о коррупции во время войны, которая ее очень возмущает.
"Обидно, что так разгулялась коррупция. Кражи, о которых говорят отовсюду, а наряду с этим люди отдают последнее. Это внутреннее горе и его, к сожалению, немало. Представьте, что творится на передовой! Нам надо искренне молиться, помогать, чем можем, воинам. От нас в тылу многое зависит. В прошлую войну, например, люди не могли помогать деньгами, потому что не было тогда современных возможностей для этого. Волонтерское движение - это уникальное явление, которое на наших глазах спасает Украину", - отметила Наталья.
Напомним, недавно стало известно, что дочь Ольги Сумской снялась для российского сериала.