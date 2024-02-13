Библив переживает о будущем детей.

Звезда сериала "Женский врач" Виталина Библив пока еще не стала матерью. 43-летняя артистка говорит, что задумывалась о том, чтобы дать новую жизнь, но война ее останавливает.

В интервью Алине Доротюк женщина рассказала, что боится сейчас рожать детей, потому что не знает, какое будущее их ждет.

"Относительно детей у меня ощущение довольно нестабильное. Именно сейчас я боюсь рожать детей. Я не знаю что их ждет. И именно этот фактор войны он немного меня... Я боюсь. А что если вдруг? Если я могу защитить этого нерожденного ребенка - такие мои мысли последние два месяца - может, стоит и не рожать его", - призналась Библив.

Она добавила, что, на самом деле, всегда мечтала стать матерью и иметь большую семью. Но если у нее не сложилось с собственными детьми, то она не против усыновить малыша.

"Сейчас очень много детей без родителей, которым ты можешь быть мамой. Я думала об этом еще до начала вторжения. Как была маленькой, то мечтала иметь большую семью и семеро детей. Я очень много сил отдала будучи детским аниматором. А там как Бог даст. Если даст, то, конечно, будем рожать", - добавила артистка.

Напомним, ранее Виталина Библив рассказала, почему снималась в российских проектах после 2014 года.

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