Недавно музыканты посетили Варшаву, где выступили на одной сцене с Эдом Шираном.

Украинский музыкант Тарас Тополя, который является фронтменом группы "Антитела", рассказал, как покинул фронт и планирует ли туда вернуться для продолжения службы. В эфире телемарафона Тополя уточнил, что участников "Антител" откомандировали с фронта по решению главнокомандующего. Однако это не отменяет того, что они являются военнослужащими.

"Антитела" продолжают быть бойцами "130 батальона", как это было в течение шести месяцев войны. Случилось все достаточно органично. Мы начали готовиться к выступлению с Эдом Шираном, нас пригласили поучаствовать в мероприятиях ко Дню Независимости. Это было очевидно, что в таких вещах следует участвовать и отказываться от этого нельзя. Тогда уже возник вопрос, как сделать это правильно. Решение, принятое главнокомандующим, мы с ним соглашаемся", - поделился Тарас.

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Он добавил, что коллектив в ближайшее время планирует поработать на другом направлении - над продвижением украинской идеи и украинского нарратива за границей. Однако если будет решение главнокомандующего, они тут же вернутся на позиции.

Напомним, Тарас Тополя рассказал, как относится к вечеринкам мирного населения во время войны. Певец, который сейчас служит в ВСУ, уверяет - стараться жить полноценно и радоваться - это нормально. Но не нужно перегибать.

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