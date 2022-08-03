Певец, который сейчас служит в ВСУ, уверяет - стараться жить полноценно и радоваться - это нормально. Но не нужно перегибать.

Украинский певец Тарас Тополя, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел защищать свою страну, рассказал о своем отношении к жизни мирного населения. Артист уверяет, что считает нормальным отдых и какие-то радости, ведь каждый должен быть на своем месте и приближать победу как может. Рассуждениями фронтмен группы "Антитела" поделился в интервью телеканалу СТБ.

"Это философский вопрос... Не каждый человек способен уйти на фронт и взять оружие в руки. К сожалению, некоторые не признаются, есть случаи, когда ребята говорили: "Я боюсь стрелять, мне страшно, так я принесу только вред". И это правильно, когда человек хочет делать что-то другое для победы. Я согласен с такой позицией... Все люди могут делать что-то ради победы, но они должны жить, о чем-то мечтать, отдыхать и улыбаться. Ибо ради чего мы боремся здесь. Не ради тоски и плача. Будущее государства должно быть светлым и успешным. Но есть переборы – откровенные вечеринки, гульки, вещи, которые контрастируют с тем, что в Украине война", - сказал Тарас Тополя.

Он добавил, что военные на фронте также позволяют себе посмеяться над чем-то, насколько это возможно.

Напомним, Тарас Тополя показал, как спасал раненого на войне товарища.

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